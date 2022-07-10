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В Гонконге придумали светофоры для любителей уткнуться в смартфон

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Фото: GovHK
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Для людей, которые отвлекаются на телефон перед переходом проезжей части, в Гонконге придумали специальные светофоры. Об этом 9 июля сообщает издание Hong Kong Free Press.

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Теперь красный и зеленый свет будет проецироваться прямо на головы пешеходов, ожидающих на тротуаре перед выходом на проезжую часть.

Как заметил главный инженер городского транспортного департамента Алекс Ау, больше всего в ДТП попадают именно те люди, которые переходят дорогу, не отвлекаясь от телефона.

Он добавил, что в первой половине 2022 года четыре из семи смертельных случаев, произошедших на дорожных переходах Гонконга, были связаны именно с таким поведением пешеходов.

«Возможно, [устройство] поможет спасти жизни», — заявил Ау.

В настоящий момент светофоры с новым устройством тестируют на четырех дорожных переходах в Гонконге. Через шесть месяцев чиновники рассмотрят его эффективность в борьбе с невнимательными пешеходами, отмечается в материале издания.

Ранее, 2 апреля, сообщалось, что специалисты Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) «Цифровое материаловедение: новые материалы и вещества» на базе МГТУ им. Н.Э. Баумана создали из термопластичного полимера самовосстанавливающуюся защитную пленку для смартфонов, способную «заживлять» царапины на экране смартфона при нагревании феном.

Отмечается, что эффективность восстановления сохраняется для повреждений глубиной до 1,5 мм.

В декабре прошлого года стало известно, что российские ученые создали не разряжающийся на морозе аккумулятор. По словам разработчиков, благодаря применению нового элемента на основе нанопроволок аккумулятор может эффективно работать даже при температуре –50 градусов.

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