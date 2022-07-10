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В Европе оценили стоимость полученного от Азербайджана газа

Расходы ЕС на закупку газа из Азербайджана в первом квартале 2022 года составили €2,1 млрд
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Фото: Global Look Press/Frank Hoermann/SVEN SIMON
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Европейский союз (ЕС) в первом квартале 2022 года потратил на закупку газа из Азербайджана €2,1 млрд. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на квартальный отчет Еврокомиссии (ЕК) по ситуации на европейском газовом рынке.

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Судя по документам, всего в первые месяцы этого года Евросоюз потратил около €78 млрд на импорт газа, из которых €26,5 млрд приходятся на российский газ, €19,2 млрд — на газ из Норвегии, еще €5,4 млрд— из Алжира и Ливии, а также €2,1 млрд — по Трансадриатическому газопроводу из Азербайджана.

Согласно отчету, в первом квартале текущего года доля поставок газа по TAP составила 2,5% от общего объема поставок против 1,2% годом ранее. В исследовании отмечается конкурентоспособность азербайджанского газа, что авторы отчета связали с долгосрочными контрактами, цена на газ по которым ниже спотовых.

Поставки азербайджанского газа по газопроводу TAP потребителям в Италии, Греции и Болгарии начались 31 декабря 2020 года.

Ранее, 5 июля, британский журнал The Economist указал на невезение Европы в энергетической войне с Россией. Как прогнозируется в материале, Европа останется без 2,5% поставок голубого топлива.

В статье отмечается, что других источников газа у ЕС немного: поставки по трубопроводам из Алжира, Азербайджана или Норвегии трудноосуществимы.

Ранее в понедельник лидер крупнейшей оппозиционной немецкой партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц предположил, что дефицит газа в Европе может повлечь за собой «битву за его распределение» среди стран. В этот же день сообщалось, что цены на газ в Европе могут вырасти до $3500 за 1 тыс. кубометров.

25 июня Еврокомиссия заявила, что 12 стран Европы полностью или частично остались без российского газа. Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон сказала, что Евросоюз (ЕС) достиг соглашения по увеличению поставок газа с Израилем и Египтом и углубил сотрудничество с Норвегией, которая не является частью организации. Также скоро ЕС должен подписать соглашение о поставках газа со стороны Азербайджана.

Запад начал отказываться от энергоресурсов из РФ на фоне проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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