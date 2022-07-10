Зампред СБ Медведев заявил, что после начала СВО с Россией начали считаться, как с СССР

Внимание к позиции РФ на мировой арене значительно усилилось после начала спецоперации по защите Донбасса. Такое мнение в субботу, 9 июля, высказал заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

«С Россией стали считаться по-настоящему. Как с Советским Союзом. А в чем-то и серьезнее, судя по набору санкций», — написал он в своем Telegram-канале.

Медведев подчеркнул, что еще недавно дела абсолютно иначе. В качестве примера он вспомнил собрания G8, когда РФ «просто не звали на встречу «семерки», где обсуждались экономические и подчас оборонные вопросы западных стран».

По словам зампреда СБ, очень важно показать серьезность намерений и готовность отстаивать свои интересы.

Ранее, 8 июля, российское Министерство иностранных дел сообщило, что партнеры РФ на заседании глав МИДов группы G20 дали сигнал о неприемлемости изоляции России.

Тогда же старший научный сотрудник Института международных отношений КНР Ян Сю в материале для Global Times заявил, что G20 не стремится создавать новые геополитические конфликты, в связи с чем не собирается превращаться в антироссийское или антикитайское объединение. По его мнению, многие страны не разделяют позицию западного блока, возглавляемого США.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что спецоперация поспособствовала укреплению государственного суверенитета. Он также добавил, что российские войска в любом случае решат первостепенные задачи в Донбассе.

Ранее, 30 июня, глава государства отметил, что освобождение Донбасса и реализация условий, гарантирующих безопасность России, — конечные цели специальной военной операции. В этом вопросе, указал президент России, начиная с 24 февраля ничего не поменялось.

Россия начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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