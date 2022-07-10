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МИД Канады объявил о планах расширить энергетические и промышленные санкции против России

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Власти Канады введут санкции в отношении отраслей российского промышленного производства. Об этом сообщил 9 июля МИД страны.

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Уточняется, что Оттава намерена дополнить существующие меры в нефтяном, газовом и химическом секторах, включив в них промышленное производство.

В частности, новые ограничительные меры коснуться наземного и трубопроводного транспорта, производства металлов, а также транспортного, компьютерного, электронного и электрического оборудования.

Также сообщается, что после вступления в силу новых санкций, канадские предприятия должны будут в течение 60 дней заключить контракты с целевыми отраслями и услугами.

Кроме того, министр иностранных дел Мелани Жоли подтвердила непоколебимость Канады по вопросу поддержки «суверенитета и территориальной целостности Украины».

Как подтвердил канадский министр природных ресурсов Джонатан Уилкинсон, Канада вернет Германии отремонтированную турбину Siemens, необходимую для обслуживания газопровода «Северный поток — 1». Берлин впоследствии передаст турбину «Газпрому», что позволит Оттаве избежать нарушения собственных антироссийских санкций.

Накануне канадское правительство сообщило, что власти Канады вводят запрет на импорт российского золота и золотых изделий. В список санкционных продуктов попали: золото в натуральном виде, необработанное, в том числе в форме порошка, в полуобработанной форме, ювелирные изделия и их части из драгоценных металлов за исключением серебра, иные изделия из золота и серебра или их части.

Также введены санкции в отношении Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, российских журналистов, а также официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

До этого, 8 июня, Канада ввела новые санкции в отношении нефти, газа и химической промышленности из России. Рестрикции включают запрет на оказание 28 услуг, важных для работы нефтяной, газовой и химической промышленности. Речь идет о технических, управленческих, бухгалтерских и рекламных услугах. 31 мая Оттава ввела санкции в отношении четырех российских компаний и 22 физических лиц.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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