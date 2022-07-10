МИД РФ сообщило о прибытии судна с грузами в Баренцбург на Шпицбергене

Судно «Норбьерн» с грузами прибыло в российское поселение Баренцбург на архипелаге Шпицберген. Об этом сообщается в субботу, 9 июля, в Telegram-канале МИД России.

Отмечается, что судно с 20 тоннами продуктов и оборудования на борту прибыло накануне в пятницу.

Судно доставило критически важные грузы для работников ФГУП «Государственный трест «Арктикуголь» и Генконсульства России, уточняется в сообщении.

В частности, доставлены продукты, медицинское оборудование, строительные материалы и запасные части для транспортных средств.

На опубликованных ранее российским внешнеполитическим ведомством кадрах видно пришвартовавшееся к берегу судно, на котором находятся два контейнера с необходимыми для российских специалистов грузами.

Ранее, 6 июля, генконсул России на архипелаге Шпицберген Сергей Гущин заверил, что доставка грузов в Баренцбург будет осуществляться не российскими, а норвежскими перевозчиками. Норвегия так и не дала разрешения на пропуск и транзит грузов российскими автоперевозчиками, трест «Арктикуголь» договорился с норвежской автотранспортной компанией, она забрала грузы и перевезла их через границу, рассказал он.

Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету нижней палаты парламента по международным делам рассмотреть вопрос о денонсации или приостановлении договора между Россией и Норвегией на фоне ситуации с архипелагом Шпицберген.

До этого, 28 июня, стало известно, что 15 июня Норвегия отклонила заявку России на пропуск грузов для поселений россиян на Шпицбергене через единственный пропускной пункт на российско-норвежской границе Стурскуг. В то время на КПП находилось около 20 т российских товаров.

На архипелаге есть два поселка, в которых с 1930-х годов вели разработку угля советские, а впоследствии российские шахтеры. Крупнейший из них — Баренцбург. В нем проживает около 500 человек. Там же находится консульство России на Шпицбергене. Второй поселок — Пирамида, в нем живут несколько десятков человек, занимающихся научными исследованиями.