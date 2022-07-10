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Пушков заявил о «нетрезвой» оценке Запада своих сил по поддержке Киева

Сенатор Пушков: лидеры Запада переоценивают свои возможности по поддержке Украины
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Западные лидеры, высказываясь о своей поддержке Украины, возможно, «не вполне трезво» оценивают свои возможности. К такому выводу пришел сенатор Совета Федерации РФ Алексей Пушков.

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Как написал сенатор в своем Telegram-канале, западные лидеры, обещая оказать Киеву столько поддержки, сколько стране потребуется, гонятся за внешним эффектом.

При этом они переоценивают ресурсы для помощи Киеву и способность вынести «бремя собственных санкционных мер в ущерб интересам и нуждам своих стран», утверждает Пушков.

Сенатор напомнил, как недавно ушедший с поста британский премьер Борис Джонсон хвастливо говорил о «конце вечеринки для российских углеводородов».

«Это не более, чем предположение, а вот для самого Джонсона политическая вечеринка и впрямь завершилась. Полагаю, в одиночестве он не останется», — заключил Пушков.

9 июля газета The New York Times написала, что возможности США и западных стран не безграничны, они едва ли смогут долго оказывать военную поддержку Украине. Чиновники признают, что рано или поздно американские и европейские запасы оружия начнут иссякать, говорится в материале.

Также уточняется, что, по мнению аналитиков, военная помощь в $54 млрд, одобренная конгрессом США, продлится как минимум до второго квартала 2023 года.

Накануне стало известно, что президент США Джо Байден распорядился о выделении Украине нового пакета военной помощи на $400 млн. В Пентагоне заявили, что Вашингтон прорабатывает планы по поставкам новых вооружений украинской стороне на месяцы и годы вперед.

1 июля военный журналист Джонатан Бейл заявил, что западное оружие рассчитано на точность, а не на количество, поэтому Украине его не хватает.

Западные страны отправляют Киеву оружие и военную технику на фоне проводящей РФ спецоперации по защите Донбасса. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что такие поставки затягивают конфликт и не ведут к дипломатическому разрешению ситуации.

РФ начала спецоперацию 24 февраля. В Кремле подчеркнули, что ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Ситуация в Донбассе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве.

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