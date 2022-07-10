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Зеленский уволил Андрея Мельника с поста посла Украины в Германии

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Мельника с должности посла страны в Германии. Соответствующий документ опубликован 9 июля на сайте офиса украинского лидера.

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«Уволить Мельника Андрея Ярославовича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Федеративной Республике Германия», — говорится в указе.

Причина принятия решения об увольнении при этом не уточняется.

Кроме того, Зеленский уволил посла в Венгрии Любовь Непоп, диппредставителя страны в Норвегии Вячеслава Яцюка, посла в Чешской Республике Евгения Перебийноса и посла в Индии Игоря Полеха.

5 июля читатели издания Die Welt выразили мнение относительно известия о скором отъезде из Германии посла Украины. В комментариях к соответствующей статье они писали, что Мельник «нечестный партнер». Причем многие посчитали, что своими высказываниями Мельник только вредит Украине.

Накануне немецкое издание Bild со ссылкой на несколько источников сообщало, что посол Украины в ФРГ покинет свой пост и вернется на родину уже осенью, где получит новую работу. По информации собеседников издания, дипломат может получить должность заместителя министра иностранных дел Украины.

Причем отмечалось, что Мельника весьма ценят в Киеве «за его работу».

Между тем, 30 июня, в беседе с немецкими журналистами он сравнил националиста Степана Бандеру с Робин Гудом, который многими почитается, несмотря на сомнительные с точки зрения законности действия. По его словам, Бандера был «борцом за свободу», а убийства мирных поляков посол Украины оправдал тем, что с другой стороны тоже «было много убийств и зверств».

До этого, в мае, Мельник раскритиковал скорость поставок немецкого оружия Киеву. Сделал он это, выложив в Twitter фотографию улитки с приклеенным к ее панцирю патроном.

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