Мирный житель рассказал о последствиях обстрела Донецка

Житель Донецка рассказал «Известиям» о последствиях обстрела Кировского района города со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Был на седьмом этаже. Я как раз шел на кухню. Когда это прилетело всё, я первым делом кинулся в квартиру. Как пришли, то выводили бабушку отсюда», — сказал он.

Мужчина также отметил, что в результате обстрела была ранена женщина, в тот момент она находилась на улице.

«Нескольких человек осколками чуть-чуть посекло. Но вроде как живы-здоровы», — добавил он.

По словам очевидца, обстрел ВСУ принес много разрушений.

«Осыпались балконы, штукатурка на них. На третьем этаже воспламенился газ. ... Газ горел, поднимался с дымом ко мне, на седьмой этаж. Как только рассеялся, то оказалось, что на третьем этаже окна сгорели, остекления нет», — подытожил он.

Накануне мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что детский сад № 380 в Кировском районе Донецка подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Также украинские боевики повредили многоквартирный жилой дом № 57.

Также в этот день корреспондент «Известий» показал кадры последствий обстрела Донецка со стороны ВСУ. Одна из местных жительниц получила тяжелое ранение в ногу. Она рассказала, что в этот момент на улице раздавали воду.

Ранее в субботу сообщалось, что ВСУ выпустили шесть ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» по западной части Донецка.

Мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что два человека погибли в Донецке в результате обстрела города украинскими боевиками. По его словам, еще пять человек получили ранения различной степени тяжести.

Также утром в субботу ВС РФ уничтожили американские гаубицы, наносившие удары по Донецку. Был взорван ангар со 155-миллиметровыми гаубицами М777 в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой области.

Накануне стало известно, что под огнем ВСУ в ДНР погибли семь мирных жителей, еще 30 получили ранения разной степени тяжести.

Украинские военные продолжают массированные обстрелы ДНР, удары наносятся по жилым кварталам. Так, 6 июля в результате атаки загорелась нефтебаза в Кировском районе Донецка.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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