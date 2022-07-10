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Российский спецназ уничтожил трех польских наемников под Харьковом

Российский спецназ уничтожил трех польских наемников в Харьковской области, еще шестеро получили ранения
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Фото: РИА Новости
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Российские бойцы спецназа уничтожили трех польских наемников вблизи села Долгенькое в Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на офицера одного из подразделений специального назначения Западного военного округа.

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«Завязался бой. При столкновении была слышна польская речь. В ходе радиоперехвата мы установили, что три наемника были ликвидированы», — сообщил офицер.

Еще шестеро наемников были ранены, уточнил собеседник агентства. Он добавил, что «реальные потери» противника могли быть больше.

Ранее, 8 июля, сообщалось, что союзные силы уничтожили под Северском колонну с грузинскими наемниками. Всего были уничтожены 30 человек.

5 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что за 10 дней на Украине уничтожено 170 иностранных наемников. Также он подчеркнул, что 99 наемников отказались продолжать участвовать в боевых действиях и покинули украинскую территорию.

Еще 27 апреля сообщалось, что наемники из более чем 50 стран мира входят в состав украинских вооруженных формирований.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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