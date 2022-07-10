Самолет Korean Air аварийно сел в Баку после отказа двигателя

Самолет корейской авиакомпании, летевший из Стамбула в Сеул, совершил аварийную посадку в Баку после отказа одного от двигателей. Об этом в субботу, 9 июля, сообщили в пресс-службе международного аэропорта Гейдар Алиев.

«Airbus A330 авиакомпании, следовавший по маршруту Стамбул–Сеул, совершил экстренную посадку в бакинском аэропорту по причине отказа одного из двигателей. Самолет благополучно сел в 22:25, пострадавших в ходе инцидента нет», — говорится в сообщении аэропорта Баку.

Отмечается, что все аварийно-спасательные службы приведены в готовность. Сейчас специалисты осматривают воздушное судно и принимают необходимые меры для выяснения всех обстоятельств и причин произошедшего.

Ранее в этот день сообщалось, что самолет с парашютистами совершил жесткую посадку в Московской области. Всего на борту находились 19 человек, из них 17 парашютистов.

По данным источника «Интерфакса», пилоты были вынуждены опустить самолет на землю из-за неисправности правого двигателя. Информацию о технической неисправности подтвердили в пресс-службе подмосковного главка МЧС. Там отметили, что при посадке никто не погиб и не пострадал.

Позже было опубликовано фото с места жесткой посадки самолета L-410 с 17 парашютистами и двумя пилотами в Московской области.