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Ансамбль песни и пляски ЦВО выступил для участников спецоперации в ЛНР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Ансамбль песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО), а также деятели культуры Свердловской области выступили для участников специальной военной операции на территории Луганской Народной Республики (ЛНР).

Специально для военнослужащих была подготовлена концертная программа, состоящая из оригинальных аранжировок песен военных лет и современных патриотических композиций.

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«Мы желаем нашим ребятам скорейшего выполнения задач, мы желаем им силы, бодрости. Настоящие герои», —отметила артистка ансамбля Светлана.

Военнослужащие, в свою очередь, выразили слова благодарности за мероприятие.

Отмечается, что в планах артистов посетить более 10 воинских частей, военнослужащие которых восстанавливают боеспособность после освобождения ЛНР.

Ранее, 7 июля, состоялся полевой концерт для служащих Центрального военного округа (ЦВО), выполняющих боевые задачи в рамках спецоперации по защите Донбасса. Выступили творческие коллективы и общественные деятели России.

1 июля лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин посетил Центральный военный клинический госпиталь имени А.А. Вишневского, встретился с участниками спецоперации. Он спел для военных и медперсонала любимые многими песни.

До этого, 3 июля, министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении ЛНР. Он уточнил, что в результате успешных боевых действий Вооруженными силами РФ совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установлен полный контроль над Лисичанском и рядом близлежащих населенных пунктов.

Россия начала спецоперацию по защите Донецкой Народной Республики (ДНР) и ЛНР 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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