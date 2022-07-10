В Петербурге зажгли факелы Ростральных колонн в честь победы «Зенита»

В Санкт-Петербурге зажгли факелы Ростральных колонн в честь победы футболистов «Зенита» на розыгрыше Суперкубка России в субботу, 9 июля.

«Сегодня футболисты «Зенита», обыграв соперников со счетом 4:0, досрочно стали обладателями Суперкубка России. В честь этой победы губернатор Александр Беглов распорядился зажечь факелы на Ростральных колоннах», — сообщила пресс-служба Смольного.

Градоначальник назвал триумф клуба на Суперкубке очередным доказательством того, что «Зенит» — «лучшая футбольная команда страны».

Петербургский клуб выиграл три последних матча за Суперкубок. В общей же сложности команда завоевала семь трофеев турнира. В этом году они сравнялись по числу побед с московским ЦСКА.

«Зенит» принял участие в матче как действующий чемпион России. Свой четвертый подряд титул команда завоевала 30 апреля по итогам 27-го тура, обыграв «Локомотив».

Накануне петербургский клуб обошел «Спартак» в матче ветеранов. Встреча завершилась со счетом 2:0.

22 июня футбольный клуб «Спартак» объявил, что сыграет в матче за Суперкубок России по футболу против «Зенита», несмотря на то что недоволен решением Российского футбольного союза провести игру в Санкт-Петербурге.

Решение биться за трофей было принято из уважения к болельщикам, желающим приехать на игру и поддержать футболистов, а также к самому футболу и «славному прошлому, в котором хватало тяжких испытаний».

На проведение юбилейного 20-го розыгрыша Суперкубка России претендовали также Казань и Нижний Новгород.