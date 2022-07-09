Умер экс-президент Мексики Луис Эчеверрия Альварес в возрасте 100 лет

Бывший президент Мексики Луис Эчеверрия Альварес скончался в ночь на субботу, 9 июля, в возрасте 100 лет. Об этом сообщил действующий глава государства Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

«От имени правительства Мексики я выражаю глубокие соболезнования семье и друзьям Луиса Эчеверрии Альвареса, президента Мексики в течение шестилетнего срока с 1970 по 1976 год», — написал он в своем Twitter.

По данным СМИ, политик умер в своем доме в Куэрнаваке, штат Морелос. Информации о причинах смерти не разглашается.

Эчеверрия Альварес родился в 1922 году в Мехико. В 1970–1976 годах он был 57-м президентом Мексики. До этого, с 1963 по 1969 годы, занимал должность министра внутренних дел.

Экс-президент запомнился как приверженец авторитарных методов. Так, в течение его срока нередким явлением были внесудебные убийства с участием вооруженных сил, любые протесты и проявления инакомыслия жестоко пресекались. Еще будучи премьером, Альварес получил обвинение в расстреле студенческой демонстрации 1968 года, но спустя годы был оправдан.

Вместе с тем при Альваресе значительно выросла экономика страны. Его правительство провело ряд значимых реформ. Во внешней политике был выбран курс на укрепление равноправного сотрудничества с другими государствами.