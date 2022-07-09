«Зенит» повторил рекорд ЦСКА по числу выигранных Суперкубков России

Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» в субботу, 9 июля, разгромил московский «Спартак» в матче за Суперкубок России.

Встреча на «Газпром Арене» завершилась со счетом 4:0.

В составе победителей голы забили Иван Сергеев (29-я минута), Малком (34), Вендел (46), Матео Кассьерра (90+3).

Как отмечает «Спорт-Экспресс», это уже седьмой Суперкубок петербуржцев. После очередной победы команда сравнялась с рекордсменом по числу данных трофеев — ЦСКА.

«Зенит» принял участие в матче как действующий чемпион России. Свой четвертый подряд титул команда завоевала 30 апреля по итогам 27-го тура, обыграв «Локомотив».

Накануне санкт-петербургский клуб обошел «Спартак» в матче ветеранов. Встреча завершилась со счетом 2:0.

22 июня футбольный клуб «Спартак» объявил, что сыграет в матче за Суперкубок России по футболу против «Зенита», несмотря на то что недоволен решением Российского футбольного союза провести игру в Санкт-Петербурге.

Решение биться за трофей было принято из уважения к болельщикам, желающим приехать на игру и поддержать футболистов, а также к самому футболу и «славному прошлому, в котором хватало тяжких испытаний».

На проведение юбилейного 20-го розыгрыша Суперкубка России претендовали также Казань и Нижний Новгород.