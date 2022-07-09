Президент Казахстана поздравил Рыбакину с победой на Уимблдоне

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Елену Рыбакину с победой на Уимблдоне. Об этом он написал 9 июля в Twitter.

«Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одержала историческую победу на самом престижном Уимблдонском турнире. От всей души поздравляю выдающуюся спортсменку!» — написал казахстанский лидер.

В финале престижного первенства представляющая Казахстан спортсменка победила Онс Жабер из Туниса в трех сетах — 3:6, 6:2, 6:2.

Рыбакина является уроженкой Москвы, в 2018 году теннисистка сменила спортивное гражданство и стала выступать за Казахстан, напоминает «Спорт-Экспресс». За победу Рыбакина на Уимблдоне она получит $2,5 млн.

В воскресенье определится победитель мужского одиночного разряда. В финале встретятся действующий победитель серб Новак Джокович и австралиец Ник Кирьос, который попал в финал автоматически, после того как испанский теннисист Рафаэль Надаль снялся с Уимблдонского турнира накануне полуфинального матча.

Испанец получил травму в ходе четвертьфинального матча против американца Тейлора Фрица, в котором испанец одержал победу. Во втором сете Надаль почувствовал боль в мышцах живота, из-за чего команда уговорила его сняться с матча.