Украинские войска в субботу, 9 июля, обстреляли город Горловку и поселок городского типа Старомихайловку в Донецкой Народной Республике. О произошедшем сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Как отметили в представительстве, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по населенным пункам, в том числе три мины калибром 120 мм.

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — Ред.) по направлениям: 20.50 — населенный пункт Дзержинск — населенный пункт Горловка: выпущено три мины калибром 120 мм», — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

Кроме того, украинские военные выпустили три гранаты из станкового противотанкового гранатомета (СПГ) в направлении населенных пунктов Красногоровки —Старомихайловки.

Ранее в субботу мэр Донецка сообщил, что в результате обстрела города украинскими боевиками погибли два человека. Еще пять человек получили ранения различной степени тяжести.

В тот же день сообщалось, что ВСУ обстреляли Кировский и Петровский районы города из реактивной системы залпового огня «Ураган». Всего было выпущено шесть ракет.

Украинские военные продолжают массированные обстрелы ДНР, удары наносятся по жилым кварталам. Так, 6 июля в результате атаки загорелась нефтебаза в Кировском районе Донецка.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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