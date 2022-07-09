В Германии предсказали рост цен на электроэнергию до €5 тыс. в год

Стоимость электроэнергии в Германии для потребителей в 2022 году может возрасти до €5 тыс. в год. Об этом сообщает 9 июля газета Bild со ссылкой на прогнозы Ассоциации жилищного хозяйства.

«Все домохозяйства в Германии сталкиваются с невероятными сложностями. Особенно люди с низким доходом не могут себе позволить такие дополнительные траты», — приводит газета слова главы ассоциации Акселя Гедашко.

Уточняется, что один человек в среднем заплатит больше на €2 700 в год, а семья, состоящая, например, из четырех человек — на сумму до €5 тыс.

Ранее в этот день вице-президент Европейской комиссии (ЕК) Франс Тиммерманс заявил, что этой зимой Европе грозит разрушительный «сильный конфликт и раздор» из-за высоких цен на энергоносители, для предотвращения массовых беспорядков странам Евросоюза (ЕС) надо вернуться к использованию ископаемых энергоносителей. Если в домах граждан будет недостаточно тепло предстоящей зимой, то это повлечет катастрофические последствия для решения климатического кризиса в ЕС, добавил он.

Накануне федеральный министр образования Германии Беттина Старк-Ватцингер предупредила, что из-за перебоев с поставками газа, занятия в образовательных учреждениях страны могут быть отменены. По ее словам, в школах и институтах следует использовать энергосберегающие приборы.

6 июля глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия (ЕК) в середине июля представит экстренный план действий Евросоюза (ЕС) на случай полного отключения Россией газа.

До этого, 10 июня, министр экономики Германии Роберт Хабек отметил, что Германии предстоит «сложная осень и зима» из-за цен на энергоресурсы и осенью немцы будут получать более высокие счета за отопление. В связи с чем он представил в Берлине инициативу, направленную на энергосбережение.

Еще в апреле президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает, по словам российского лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.

Западные страны начали ужесточать санкции против Москвы на фоне проведения Россией спецоперации по защите мирного населения Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля.

Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующие указы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».