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На Украине восстановили судоходство по каналу Дунай – Черное море

На Украине восстановили судоходство по каналу, соединяющему Дунай с Черным морем
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Фото: commons.wikimedia.org
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Судоходство по каналу Дунай — Черное море восстановили, сообщила 9 июля Администрация морских портов Украины (АМПУ) на официальном сайте.

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«Возобновлено судоходство по каналу Дунай - Черное море», — отметили в администрации.

Ранее в этот день депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал вздором обвинения в морской блокаде Украины.

Так он прокомментировал недавнее заявление экс-командира европейской армии НАТО генерала Филипа Бридлава о том, что западные лидеры ведут переговоры о том, что произойдет, если Россия продолжит морскую блокаду, а также начнет топить украинские суда с зерном.

22 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна иностранными судами. Однако, по ее словам, безопасное судоходство в украинских территориальных водах и использование портов сейчас невозможно из-за высокой минной опасности и угроз обстрелов, созданных Киевом.

До этого, 20 июня, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис сообщил, что часть оборудования для разблокировки портов уже направлена на Украину. Он добавил, что если другие европейские страны, имеющие данное оборудование, также передадут его Украине, то решить продовольственный кризис удастся гораздо быстрее.

17 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не препятствует поставкам украинского зерна на мировой рынок. Он подчеркнул, что не Россия заминировала украинские порты, страна готова обеспечить проход кораблей. Российский лидер отметил, что возможности для вывоза есть, например, через Белоруссию — самый дешевый способ, также зерно можно вывезти через Польшу и Румынию. Всего, по словам президента, существует пять-шесть вариантов вывоза украинского зерна.

Тема вывоза зерна с Украины активно обсуждается последние несколько недель на фоне ухудшения ситуации на продовольственных рынках мира. В результате минирования украинскими боевиками портов на территории государства оказался заблокирован вывоз пшеницы из страны по морю.

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