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В США генерала отстранили от работы за комментарий поста жены Байдена

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Фото: Global Look Press/Chris Kleponis - Pool via CNP
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Генерал-лейтенант в отставке Гэри Волески, награжденный Серебряной звездой за проявленную храбрость во время военной операции США в Ираке, отстранен от консультаций на время проведения расследования его комментария под высказыванием супруги американского лидера Джилл Байден по поводу абортов. Об этом 9 июля сообщил портал USA Today.

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Инициаторы расследования полагают, что он высмеял высказанное Джилл Байден по поводу решения Верховного суда США, 24 июня лишившего американок конституционного права на аборт. Суд постановил, что вопрос не имеет отношения к Конституции, а каждый штат в состоянии законодательно урегулировать данный вопрос.

Джилл Байден раскритиковала решение судебной инстанции. На это генерал ответил: «Рад, что вы наконец разобрались, что такое женщина».

Генерал проводил консультации для армии в качестве старшего ментора, его зарплата составляла $92 в час.

Верховный суд США отменил вынесенное в 1973 году постановление, согласно которому федеральные власти страны гарантируют права на аборты. Из-за данного решения на улицы вышли тысячи несогласных американцев, которые призывают не отнимать у женщин возможность принимать самостоятельные решения в вопросах, касающихся их тела.

25 июня глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что разочарован отменой федеральных гарантий прав на аборты в США.

27 июня суд в Техасе заблокировал запрет на аборты в ответ на поданный иск правозащитной организации. Аборты на сроке до шести недель беременности обещали возобновить в нескольких клиниках.

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