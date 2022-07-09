В США генерала отстранили от работы за комментарий поста жены Байдена

Генерал-лейтенант в отставке Гэри Волески, награжденный Серебряной звездой за проявленную храбрость во время военной операции США в Ираке, отстранен от консультаций на время проведения расследования его комментария под высказыванием супруги американского лидера Джилл Байден по поводу абортов. Об этом 9 июля сообщил портал USA Today.

Инициаторы расследования полагают, что он высмеял высказанное Джилл Байден по поводу решения Верховного суда США, 24 июня лишившего американок конституционного права на аборт. Суд постановил, что вопрос не имеет отношения к Конституции, а каждый штат в состоянии законодательно урегулировать данный вопрос.

Джилл Байден раскритиковала решение судебной инстанции. На это генерал ответил: «Рад, что вы наконец разобрались, что такое женщина».

Генерал проводил консультации для армии в качестве старшего ментора, его зарплата составляла $92 в час.

Верховный суд США отменил вынесенное в 1973 году постановление, согласно которому федеральные власти страны гарантируют права на аборты. Из-за данного решения на улицы вышли тысячи несогласных американцев, которые призывают не отнимать у женщин возможность принимать самостоятельные решения в вопросах, касающихся их тела.

25 июня глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что разочарован отменой федеральных гарантий прав на аборты в США.

27 июня суд в Техасе заблокировал запрет на аборты в ответ на поданный иск правозащитной организации. Аборты на сроке до шести недель беременности обещали возобновить в нескольких клиниках.