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Военный ВСУ рассказал о гуманном отношении со стороны ЛНР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Украинский военнослужащий Олег Баравец рассказал «Известиям» о гуманном отношении со стороны Луганской Народной Республики.

Мужчина рассказал, что его с товарищами призвали, провели подготовку, затем спустя месяц отправили в Северодонецк, где они в основном рыли окопы. Он подчеркнул, что командование бросило их на позициях ни с чем.

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По его словам, он не ожидал, что к нему будут лояльно относиться в ЛНР, так как среди военных ходило много слухов об обращении с украинскими пленными.

Ранее, 24 июня, стало известно, что более 600 украинских боевиков сдались в плен под Лисичанском в Луганской Народной Республике (ЛНР). Еще более 40 бойцов из 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ сдались в плен в Горском и Золотом. Они получили возможность связаться с родными в ходе пресс-конференции, состоявшейся в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

22 июня официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко рассказал, как небольшие группы украинских военных в Лисичанске ежедневно выходят на связь с военными республики. Они желают сдаться, однако им мешают украинские заградотряды.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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