Зеленский уволил посла в Германии Мельника

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 9 июля, уволил ряд послов, включая главу украинской дипмиссии в Германии Андрея Мельника. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте украинского лидера.

«Уволить Мельника Андрея Ярославовича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Федеративной Республике Германия», — сказано в документе.

Кроме того, Зеленский снял с должностей посла Украины в Венгрии Любовь Непоп, главу дипмиссии страны в Норвегии Вячеслава Яцюка, посла в Чехии Евгения Перебийноса, а также посла в Индии Игоря Полеху.

4 июля издание Bild поделилось информацией от источников о том, что Андрей Мельник осенью планирует покинуть ФРГ, чтобы возглавить министерство иностранных дел Украины. Подчеркивалось, что Киев «очень ценит» дипломата за его работу.

Андрей Мельник известен своими скандальными высказываниями. Так, 30 июня в беседе с немецкими журналистами он сравнил Бандеру с Робин Гудом, который многими почитается, несмотря на сомнительные с точки зрения законности действия. По его словам, Бандера был «борцом за свободу», а убийства мирных поляков посол Украины оправдал тем, что с другой стороны тоже «было много убийств и зверств».

После этого заявления украинский МИД открестился от заявлений посла и заявил, что Мельник высказал свое личное мнение.

В мае он назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца обиженной ливерной колбасой из-за того, что тот отказался ехать в Киев после отказа украинских властей принимать президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Тогда дипломат отказался извиняться за эти оскорбления.

Извинения он принес спустя два месяца.

Кроме того, 26 мая украинский посол раскритиковал скорость поставок немецкого оружия Киеву. Сделал он это, выложив в Twitter фотографию улитки с приклеенным к ее панцирю патроном.