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На вечеринке СДПГ с участием Шольца женщинам подмешали капли для потери памяти

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Как минимум восьми гостьям закрытой вечеринки СДПГ, на которой присутствовал канцлер ФРГ Олаф Шольц, подмешали «наркотики изнасилования». Об этом 9 июля сообщило издание Tagesspiegel со ссылкой на внутренние сообщения партии.

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Инциденты произошли в прошлую среду, на мероприятии присутствовали депутаты, сотрудники немецкого бундестага и избирательных округов. По данным парламентской группы, всего на вечеринку пришло около 1 тыс. человек. Обычно гостями мероприятия становятся 2 тыс. гостей, но в этом году число участников снизили в два раза.

Как отмечается в письме лидера парламентской группы СДПГ Матиаса Мартина, инцидент носит возмутительный характер, о нем сообщили в полицию парламента, начато расследование.

Также расследование ведет криминальная полиция Берлина.

Среди пострадавших была 21-летняя девушка, пожаловавшаяся на плохое самочувствие, головокружение и потерю памяти после вечеринки. Пострадавшую госпитализировали и назначили проведение ряда анализов. Результаты тестирования пока неизвестны, но появились данные о еще нескольких пострадавших.

Ранее в центре секс-скандала оказался экс-замглавы МИД Великобритании Кристофер Пинчер.

Летом 2019 года, по словам экс-дипломата Саймона Макдональда, после назначения Пинчера на должность замглавы МИДа произошло сексуальное домогательство. В результате было инициировано расследование, и обвиняемый принес извинения. Прочие жалобы и слухи, о которых знал заявивший об уходе в отставку британский премьер-министр Борис Джонсон, оставались неразрешенными.

Вечером 30 июня Пинчер, находясь в состоянии алкогольного опьянения, приставал к двум посетителям в клубе консерваторов Carlton Club на Пикадилли.

В итоге политик был вынужден уйти с занимаемой должности. Известно, что свои полномочия сложили более 50 лиц. Скандал вызвал отставку премьера Великобритании.

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