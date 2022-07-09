Землетрясение зафиксировали у восточного побережья Камчатки

В Тихом океане у восточного побережья Камчатки произошло землетрясение. Его магнитуда составила 3,5. Подземные толчки были зарегистрированы в ночь на субботу, 9 июля.

Эпицентр землетрясения находился в 105 км к югу от Усть-Камчатска. Очаг залегал под морским дном на глубине 38 км.

Жители населенных пунктов толчков не почувствовали, угроза цунами не объявлялась, пишет ИА KamchatkaMedia со ссылкой на камчатский филиал федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН».

4 июля в акватории Тихого океана зафиксировали неощущаемое сейсмособытие. Землетрясение произошло на глубине 70 км. Эпицентр находился в 88 км восточнее села Никольское Алеутского муниципального округа, в 59 км от береговой линии.