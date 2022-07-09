Дело возбудили после гибели ребенка в ДТП с пьяным водителем в Якутске

В Якутске возбудили уголовное дело по факту халатности, повлекшей гибель ребенка. Мальчика на велосипеде сбил «КамАЗ».

Следствие установило, что утром 5 июля водитель автомобиля «КамАЗ НЕФАЗ», находясь в состоянии алкогольного опьянения, перед выездом на работу получил от диспетчера муниципального предприятия путевой лист. При этом по факту он предрейсовый медицинский осмотр не проходил.

Позже водитель большегруза совершил наезд на 13-летнего велосипедиста. Подросток от полученных травм скончался.

Следователи совместно с прокурорами провели проверку соблюдения в учреждении требований законодательства и по ее результатам приняли решение о возбуждении уголовного дела, пишет ИА YakutiaMedia.

Ранее на Камчатке возбудили уголовное дело по факту гибели трехлетнего мальчика. Ребенок на велосипеде погиб в результате ДТП. Он столкнулся с машиной Toyota, получил открытую черепно-мозговую травму и скончался в больнице.