Опубликованы кадры прибытия грузов для российских поселков на Шпицберген

Министерство иностранных дел России 9 июля опубликовало фотографии прибытия судна с грузами для российских поселков на Шпицберген. Грузы предназначены для поселения Баренцбург.

На фото видно пришвартовавшееся к берегу судно, на котором находятся необходимые для российских специалистов грузы. На Шпицберген доставлено два контейнера, в них — 20 т продуктов и оборудования для жителей Баренцбурга.

Как сообщалось 6 июля, доставка грузов в Баренцбург будет осуществляться не российскими, а норвежскими перевозчиками. Норвегия не дала разрешения на пропуск и транзит грузов российскими автоперевозчиками, чтобы не нарушать антироссийские санкции Евросоюза.

В тот же день телеканал NRK сообщил, что Норвегия пропустила через границу контейнеры для Баренцбурга.

28 июня стало известно, что 15 июня Норвегия отклонила заявку России на пропуск грузов для поселений россиян на Шпицбергене через единственный пропускной пункт на российско-норвежской границе Стурскуг. В то время на КПП находилось около 20 т российских товаров.

В тот же день первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Известиями» выразил мнение, что такие действия норвежской стороны вызовут ухудшение двусторонних отношений.

На архипелаге есть два поселка, в которых с 1930-х годов вели разработку угля советские, а впоследствии российские шахтеры. Крупнейший из них — Баренцбург. В нем проживает около 500 человек. Там же находится консульство России на Шпицбергене. Второй поселок — Пирамида, в нем живут несколько десятков человек, занимающихся научными исследованиями.