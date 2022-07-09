Село в Якутии оказалось под угрозой затопления

В Якутии село Суордах находится под угрозой затопления. Туда в ближайшее время должны доставить средства для восстановительных работ.

ИА SakhaNews пишет, что по состоянию на вечер 9 июля уровень воды на реке Дулгалах у села Суордах превысил критическую отметку на 135 см. 88 жилых домов подтоплены. В них проживают 326 человек, среди них 78 детей. Также под водой оказались 88 приусадебных участков.

Проводится эвакуация населения в пункт временного размещения в местной школе. Скот отогнали на возвышенность. Жители поселка обеспечены продуктами питания и медикаментами.

Вода начала подниматься 8 июля из-за сильных дождей. На заседании комиссии по ЧС принято решение ввести в Суордахском наслеге режим ЧС.

Режим ЧС действует по всему Верхоянскому району. Существует угроза затопления нескольких населенных пунктов, в том числе Батагая и Верхоянска.

Из Батагая и Якутска к вылету в Суордах готовятся два вертолета Ми-8 авиакомпании «Полярные авиалинии» и МЧС со спасателями на борту. Решается вопрос об эвакуации 20 жителей села в районный центр, сообщает ИА YakutiaMedia со ссылкой на региональное управление МЧС.