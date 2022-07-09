Реклама
Прямой эфир
Мир
МИД Украины счел контроль за оружием подрывом военной помощи
Мир
Президент Шри-Ланки уйдет в отставку 13 июля
Мир
В США заявили о недооцененной воле России к победе в украинском конфликте
Мир
В МИД РФ выразили надежду на скорейшее восстановление порядка на Шри-Ланке
Происшествия
Часть Севастополя осталась без электроснабжения после отключения подстанции
Мир
Захарова высмеяла планы Финляндии построить забор на границе с Россией
Мир
Зеленский уволил послов в четырех странах мира
Мир
ЕС предупредили о массовых беспорядках из-за энергетического кризиса
Мир
Средства ПВО сбили украинский беспилотник в небе над Мелитополем
Мир
Протестующие на Шри-Ланке подожгли резиденцию премьер-министра
Мир
Глава минтранса Британии намерен претендовать на пост премьера страны

Село в Якутии оказалось под угрозой затопления

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Якутии село Суордах находится под угрозой затопления. Туда в ближайшее время должны доставить средства для восстановительных работ.

ИА SakhaNews пишет, что по состоянию на вечер 9 июля уровень воды на реке Дулгалах у села Суордах превысил критическую отметку на 135 см. 88 жилых домов подтоплены. В них проживают 326 человек, среди них 78 детей. Также под водой оказались 88 приусадебных участков.

Проводится эвакуация населения в пункт временного размещения в местной школе. Скот отогнали на возвышенность. Жители поселка обеспечены продуктами питания и медикаментами.

Вода начала подниматься 8 июля из-за сильных дождей. На заседании комиссии по ЧС принято решение ввести в Суордахском наслеге режим ЧС.

Режим ЧС действует по всему Верхоянскому району. Существует угроза затопления нескольких населенных пунктов, в том числе Батагая и Верхоянска.

Из Батагая и Якутска к вылету в Суордах готовятся два вертолета Ми-8 авиакомпании «Полярные авиалинии» и МЧС со спасателями на борту. Решается вопрос об эвакуации 20 жителей села в районный центр, сообщает ИА YakutiaMedia со ссылкой на региональное управление МЧС.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022