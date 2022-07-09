Дороги в Приморье размыты во время сильных дождей

В Приморье после сильных дождей оказались размыты некоторые дороги. Из-за переливов воды на участках действуют ограничения.

Так, на дороге Раздольное – Хасан – Гвоздево на 2-м км есть перелив глубиной 25-40 см и длиной 20–80 см. На участке запрещен проезд для всех видов транспорта. Альтернативный проезд осуществляется через дорогу Раздольное – Хасан – бухта Посьет.

На 11-м км дороги Раздольное – Хасан – Безверхово наблюдается выход воды, но проезд не ограничен. На участке Новолитовск – Васильевка запрещен проезд для большегрузов, уточняет ИА PrimaMedia.

Сейчас в Приморском крае наблюдаются слабые осадки. Однако в ближайшее время возможно ухудшение погодных условий.