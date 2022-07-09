МИД Украины счел контроль за оружием подрывом военной помощи

Требования конгрессменов США о создании контрольного ведомства по поставкам тяжелого вооружения на Украину подрывают механизм оказания военной помощи Киеву. Об этом 9 июля заявил официальный представитель МИД Украины Олег Николенко.

«Такие требования являются неприкрытой попыткой вернуть в американскую политику классические нарративы российской пропаганды про якобы существующие связи руководства Украины с Россией и втянуть наше государство во внутреннюю политику США», — сказал дипломат.

Он добавил, что конгрессменам США стоит прекратить подрывать уже сложившийся механизм предоставления гуманитарной и военной помощи Киеву. Украина открыто работает с американцами, предоставляя всю информацию об использовании военной техники, заверил он.

8 июля президент США Джо Байден распорядился о выделении Украине нового пакета военной помощи на $400 млн. В тот же день в Пентагоне заявили, что Вашингтон прорабатывает планы по поставкам новых вооружений украинской стороне на месяцы и годы вперед.

7 июля экс-аналитик Пентагона Карен Квятковски заявила, что перепродажа Киевом поставляемых странами Запада вооружений на черном рынке была предсказуема. Накачивание Киева вооружением со стороны Запада хоть и может продлить конфликт, но ни одно из поставленных вооружений не поможет занять ВСУ те территории, которые сейчас находятся под контролем РФ, добавила она.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу указал 5 июля, что часть поставляемого Западом на Украину оружия оказывается на черном рынке.

13 июня WSJ сообщила, что Соединенные Штаты Америки ежедневно выделяют Украине финансовую помощь в размере $130 млн и в связи с этим американские политики настаивают на принятии мер для контроля использования денежных потоков. Как отмечалось, ветераны прошлых военных кампаний США говорят, что возникновение проблем — это, скорее всего, вопрос времени.

Страны Запада начали активно вооружать и оказывать финансовую помощь Украине на фоне проводимой Россией спецоперации по защите мирного населения Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. На ее начало повлияла обострившаяся в середине февраля ситуация в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных. Тогда Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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