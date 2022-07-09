Новые детские площадки появятся в девяти городах Приамурья

В Амурской области в девяти муниципалитетах благоустроят дворы и построят детские площадки. Работы в рамках федеральной программы «1000 дворов» пройдут в Благовещенске, Белогорске, Шимановске, Тынде, Райчихинске, Свободном, Зее, ЗАТО Циолковский и поселке городского типа Прогресс.

Всего же появится 99 придомовых территорий с современными площадками, оборудованными современными детскими и спортивными комплексами. На эти цели из федерального и регионального бюджетов выделили 674 млн рублей.

По словам губернатора Василия Орлова, которые приводит Амурская служба новостей, работы уже начались, графики утверждены, строительные материалы завозят. Закончить необходимо к осени. Главам местного самоуправления поручено тщательно контролировать ремонт, проверять сроки и качество работ. Глава региона посоветовал привлекать местных жителей к контролю за обновлениями.

Также в регионе появятся и новые спортивные площадки. Хоккейные коробки уже получили Белогорск, Свободный, Благовещенский муниципальный округ, Магдагачинский и Архаринский районы. В остальные муниципалитеты комплекты планируют поставить до середины августа, пишет ИА PriamurMedia со ссылкой на региональное правительство. В этом году должны обустроить более 20 ледовых площадок. На эти цели из областного бюджета выделено 44 млн рублей.

Решение о реализации программы по благоустройству дворов было принято на VI Восточном экономическом форуме. Вместе с Амурской областью в список ее участников от ДФО вошли также Забайкальский край, Бурятия, Якутия, Магаданская область, Приморский, Хабаровский и Камчатский края, а также ЕАО и Чукотский автономный округ.