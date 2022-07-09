Минобороны РФ заявило об уничтожении обстреливавших Донецк американских гаубиц М777

Воздушно-космические силы России уничтожили в районе города Часов Яр ангар с американскими 155-мм гаубицами М777 и до 30 украинских боевиков, которые обстреливали жилые кварталы Донецка. Об этом заявил 9 июля официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Уничтожены пять складов боеприпасов в районах населенных пунктов Першетравневое Днепропетровской области, Висунск Николаевской области, Бахмутское и Северск Донецкой Народной Республики, а также хранилище топлива для военной техники в населенном пункте Анновка Кировоградской области», — добавил генерал-лейтенант.

Также, по словам Конашенкова, в районах населенных пунктов Березнеговатое и Червоная Долина Николаевской области сбиты два Су-25 вооруженных сил Украины.

Кроме того, Воздушно-космические силы РФ уничтожили пункт временной дислокации радикальной группировки «Торнадо» в Днепропетровской области.

За сутки ликвидированы 15 украинских беспилотников.

21 июня стало известно, что российские военнослужащие уничтожили 15 гаубиц М777, которые передали Киеву США и европейские страны.

В начале мая военные РФ под Одессой ликвидировали ангар с западным оружием.

Страны Запада на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса продолжают поставлять вооружение Киеву. Министерство иностранных дел РФ неоднократно призывало государства перестать накачивать украинскую сторону оружием.

Специальная операция по защите жителей Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. В регионе обострилась обстановка в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных, после этого власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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