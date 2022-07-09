Военный корреспондент «Известий» показал работу минометчиков из отряда «Спарта».

«Мы в основном работаем на поражение цели. Когда цели поразили, огонь прекращаем и уходим в укрытие», — рассказал журналисту военный.

На кадрах показано, как в миномет укладывается боеприпас, после чего производится выстрел.

«Между первым и вторым [выстрелом] промежуток максимально короткий. Тот человек, который заряжает мину, уже на втором шаге от миномета закрывает уши, потому что времени у него убежать фактически нет», — отмечает военкор.

По словам минометчика, военные ведут наблюдение с воздуха. Как только замечается движение противника, открывается огонь.

Ранее в этот день официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что Воздушно-космические силы России ликвидировали пункт временной дислокации радикальной группировки «Торнадо» в Днепропетровской области. Также в районе населенного пункта Березнеговатое Николаевской области были уничтожены более 75 националистов и около 30 единиц бронетанковой и автомобильной техники.

Накануне в Минобороны РФ рассказали, что российские летчики сбили в Николаевской области два украинских самолета МиГ-29 и Су-25.

По данным военного ведомства на 9 июля, российскими военными с начала проведения спецоперации уничтожены: 239 самолетов, 137 вертолетов, 1503 беспилотника, 353 зенитных ракетных комплекса, 3994 танков и других боевых бронированных машин, 738 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3117 орудий полевой артиллерии и минометов.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. В середине февраля на территории региона ухудшилась обстановка из-за обстрелов со стороны украинских военных. В связи с этим власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве и организовали эвакуацию жителей.

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