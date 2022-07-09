Реклама
Прямой эфир
Мир
МИД Украины счел контроль за оружием подрывом военной помощи
Мир
Президент Шри-Ланки уйдет в отставку 13 июля
Мир
В США заявили о недооцененной воле России к победе в украинском конфликте
Мир
В МИД РФ выразили надежду на скорейшее восстановление порядка на Шри-Ланке
Происшествия
Часть Севастополя осталась без электроснабжения после отключения подстанции
Мир
Захарова высмеяла планы Финляндии построить забор на границе с Россией
Мир
Зеленский уволил послов в четырех странах мира
Мир
ЕС предупредили о массовых беспорядках из-за энергетического кризиса
Мир
Средства ПВО сбили украинский беспилотник в небе над Мелитополем
Мир
Протестующие на Шри-Ланке подожгли резиденцию премьер-министра
Мир
Глава минтранса Британии намерен претендовать на пост премьера страны
Сюжет:

Корреспондент «Известий» показал работу минометчиков из отряда «Спарта»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Военный корреспондент «Известий» показал работу минометчиков из отряда «Спарта».

«Мы в основном работаем на поражение цели. Когда цели поразили, огонь прекращаем и уходим в укрытие», — рассказал журналисту военный.

Союзники взяли Клиновое и наступают на Бахмут. Спецоперация 9 июля. Онлайн-трансляция
Что происходит в ДНР и ЛНР, главные новости России и мира — в обновляемом материале «Известий»

На кадрах показано, как в миномет укладывается боеприпас, после чего производится выстрел.

«Между первым и вторым [выстрелом] промежуток максимально короткий. Тот человек, который заряжает мину, уже на втором шаге от миномета закрывает уши, потому что времени у него убежать фактически нет», — отмечает военкор.

По словам минометчика, военные ведут наблюдение с воздуха. Как только замечается движение противника, открывается огонь.

Ранее в этот день официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что Воздушно-космические силы России ликвидировали пункт временной дислокации радикальной группировки «Торнадо» в Днепропетровской области. Также в районе населенного пункта Березнеговатое Николаевской области были уничтожены более 75 националистов и около 30 единиц бронетанковой и автомобильной техники.

Накануне в Минобороны РФ рассказали, что российские летчики сбили в Николаевской области два украинских самолета МиГ-29 и Су-25.

По данным военного ведомства на 9 июля, российскими военными с начала проведения спецоперации уничтожены: 239 самолетов, 137 вертолетов, 1503 беспилотника, 353 зенитных ракетных комплекса, 3994 танков и других боевых бронированных машин, 738 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3117 орудий полевой артиллерии и минометов.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. В середине февраля на территории региона ухудшилась обстановка из-за обстрелов со стороны украинских военных. В связи с этим власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве и организовали эвакуацию жителей.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022