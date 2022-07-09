Дожди будут вызывать для тушения лесных пожаров в Хабаровском крае

В Хабаровском крае будут использовать самолет-зондировщик для тушения лесных пожаров. Соответствующее обращение региональное правительство отправило в Рослесхоз. Ближайший такой самолет Ан-24 сейчас работает в Якутии.

ИА AmurMedia поясняет, что борьба с огнем с помощью самолетов-зондировщиков, которые вызывают дожди, является проверенной технологией, применявшейся еще в конце 1950 годов. Облака опыляют с самолета специальным реагентом йодистого серебра, что вызывает кристаллизацию воды и дождь.

Ранее в Хабаровском крае был введен режим ЧС в лесах регионального характера. Это связано с тем, что на большей части территории установилась сухая и жаркая погода, что повышает угрозу возгораний, количество действующих очагов значительно выросло.

Сложная обстановка в восьми районах: в Ванинском, Верхнебуреинском, Охотском, Тугуро-Чумиканском, Аяно-Майском, Ульчском, Хабаровском районах и районе имени Полины Осипенко.