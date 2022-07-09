Штормовое предупреждение объявили в Приморском крае

Для юго-западных районов Приморского края объявили штормовое предупреждение. В выходные дни, 9 и 10 июля, на юго-западе края в связи с влиянием активных фронтальных разделов количество выпавших осадков может достичь 50 мм и более.

На малых реках не исключены выходы воды из берегов и подтопление прилегающих территорий, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Примгидромет.

Основные осадки ожидаются в субботу. В ночь на воскресенье дождь закончится, днем ожидается облачная погода с прояснениями.

Ранее, 8 июля, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пообещал ливни и грозы в Москве в ближайшие выходные. Он отметил, что на погоду в столице будет влиять «ползучая фронтальная волновая система атмосферных фронтов», что приведет к ливням с грозами.