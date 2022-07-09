В Совбезе заявили, что после начала СВО с Россией начали считаться как с СССР

После начала спецоперации по защите мирного населения Донбасса с Россией стали считаться по-настоящему, как с СССР. Об этом в субботу, 9 июля, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

«С Россией стали считаться по-настоящему. Как с Советским Союзом. А в чем-то и серьезнее, судя по набору санкций. Совсем недавно было иначе», — написал он в Telegram-канале.

Медведев также напомнил, как Россию, включенную в состав G8, не пригласили на встречу «большой семерки», на которой обсуждались вопросы обороны и экономики западных стран. По мнению политика, плохо, когда со страной не считаются.

«Именно поэтому так важно, чтобы страну уважали и с ней считались. Именно такой и должна быть Великая Россия», — заключил зампред Совбеза.

Ранее, 8 июля, российское Министерство иностранных дел сообщило, что партнеры РФ на заседании глав МИД группы G20 дали сигнал о неприемлемости изоляции России.

Тогда же старший научный сотрудник Института международных отношений КНР Ян Сю в материале для Global Times заявил, что G20 не стремится создавать новые геополитические конфликты, в связи с чем не собирается превращаться в антироссийское или антикитайское объединение. По его мнению, многие страны не разделяют позицию западного блока, возглавляемого США. Эксперт считает, что намерения государств Запада уничтожить Россию при помощи экономических санкций навредит только им самим.

Во время выступления на ПМЭФ 17 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия никогда не пойдет по пути самоизоляции и автаркии, о чем, по его словам, мечтают страны Запада. Глава государства считает одним из принципов, по которому будет развиваться экономика РФ, ответственную и сбалансированную макрополитику. Именно это позволило стране выстоять в беспрецедентном санкционном давлении, дополнил президент РФ.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля. В Кремле подчеркнули, что ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима.

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