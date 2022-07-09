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Ферстаппен победил в спринтерской гонке Гран-при Австрии «Формулы-1»

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Фото: Global Look Press/IMAGO/ANTONIN VINCENT
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Нидерландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен 9 июля занял первое место в спринтерской гонке 11-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Гран-при Австрии.

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Вторым финишировал пилот команды «Феррари» Шарль Леклер из Монако, третьим стал партнер Леклера по команде, испанец Карлос Сайнс-младший.

Спринт проводится в «Формуле-1» с прошлого сезона и представляет собой гонку на 100 км. Всего в чемпионате проведут три этапа со спринтом.

Как отмечает «Спорт-Экспресс», в активе Ферстаппена 181 очко.

Очки в спринте начисляются первым восьми пилотам по итогам гонки. Победитель зарабатывает восемь баллов, финишировавший восьмым — один.

В декабре 2021 года победа «Формуле-1» досталась Ферстаппену.

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