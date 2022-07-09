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Нутрициолог указала на бесполезность хлорофилла в виде пищевой добавки

Нутрициолог Свиридова заявила о бесполезности хлорофилла в виде пищевой добавки
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Фото: Global Look Press/Frank May
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Популярный среди поклонников здорового образа жизни хлорофилл, используемый для приготовления напитков и смузи, абсолютно бесполезен для здоровья человека. Об этом рассказала нутрициолог сервиса доставки Grow Food Елена Свиридова.

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«Считается, что хлорофилл стимулирует пищеварение, обеззараживает кровь, укрепляет иммунитет и даже является профилактикой онкологических заболеваний», — цитирует ее «Газета.Ru».

Но пользы от хлорофилла нет, утверждает Свиридова. Экстракт зеленого пигмента из растений, необходимый для фотосинтеза, человеку не нужен, отметила врач.

Обмен веществ человека с солнечным светом не связан, напомнила она.

По мнению Свиридовой, использующие хлорофилл люди стали жертвами маркетинга, как это бывает с другими процедурами и средствами.

В мае 2021 года врач-проктолог и онколог Елена Смирнова назвала продукты, которые можно и нужно употреблять вместе с кожурой. Она рассказала, что фиолетовый цвет баклажана означает, что в нем содержится много антоцианов. Они являются мощными антиоксидантами. Кожура кабачка богата хлорофиллом (тоже антиоксидант) и витамином С, написала она в соцсетях.

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