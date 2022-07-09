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Хабаровский край увеличил добычу золота на 16%

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В Хабаровском крае по итогам пяти месяцев 2022 года на 16% по сравнению с тем же периодом 2021 года выросла добыча золота. Она превышает 9,1 тыс. кг. Горнодобывающая отрасль остается одной из флагманских в экономике этого региона.

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В региональном министерстве природы ИА AmurMedia рассказали, что предприятия сейчас в основном занимаются извлечением меди в связи с благоприятной конъюнктурой рынка. Ее добыча в этом году выросла в 2,7 раза по сравнению с прошлым годом и составила 368 т. Олова добыто 1,023 т, что ниже уровня минувшего года.

По словам министра природных ресурсов Александра Леонтьева, производственные участки горнодобывающих предприятий работают в штатном режиме. Нет задолженностей по налоговым платежам и кредитам. Не изменилась и обеспеченность оборотными средствами и запасами.

Что касается канадской компании «Кинросс Голд», то ее активы были проданы. Работу по организации разработки месторождения Чульбаткан займется российский инвестор ПАО «Полюс».

По итогам 2021 года Хабаровский край по добыче золота занял третье место в Дальневосточном федеральном округе и четвертое — в России. В отрасли реализуют девять инвестиционных проектов общей стоимостью порядка 360 млрд рублей.

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