Два человека госпитализированы после массовой драки на рынке в Москве

Два человека госпитализированы после массовой драки на Москворецком рынке на юге Москвы. Пациенты находится в травматологическим отделении одной из больниц, информация об этом 9 июля поступила «Известиям».

У одного госпитализированного медики диагностировали сильные ушибы. Второй находится в лечебном учреждении с подозрением на сотрясение мозга.

Потасовка с участием десятков мужчин произошла утром в субботу на Болотниковской улице.

«В результате оперативных мероприятий сотрудники полиции доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства более 30 человек», — рассказали в пресс-службе МВД.

По предварительной информации, к драке привел словесный конфликт.

8 июля появилась информация о массовой драке в 3-м Крутицком переулке. Между двумя группами граждан произошел конфликт, переросший в потасовку. По словам очевидцев, были слышны выстрелы.