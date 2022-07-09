В Брянске после ливня размыло дамбу

Дамбу на маяке размыло в результате ливня в Брянске. Об этом в субботу, 9 июля, сообщает NASHBRYANSK.RU со ссылкой на публикации в социальных сетях.

Инцидент произошел в Володарском районе города. В этом месте постоянно обновляют укрепление из песка, однако оно не помогло.

Ливень с грозой и градом обрушился на город ночью.

7 июля в результате разгула стихии затопило станцию метро «Павелецкая» в Москве. Кроме того, сильнейший ливень снес дорожные ограждения и повалил деревья, в результате чего пострадал один человек.