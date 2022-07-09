В Совбезе указали на изменение отношения стран к России

В результате российской специальной операции по защите Донбасса с РФ в мире «стали считаться по-настоящему». Об этом 9 июля заявил в Telegram заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Он отметил, что кроме ранее объявленных президентом РФ Владимиром Путиным целей спецоперации есть еще одна задача, которая уже решена.

«С Россией стали считаться по-настоящему. Как с Советским Союзом. А в чем-то и серьезнее, судя по набору санкций», — написал он.

Зампред Совбеза подчеркнул, что недавно было иначе и вспомнил присутствие РФ в G8, когда российскую сторону не звали на встречу «Большой семерки».

По его мнению, когда «с тобой не считаются — дело плохо».

«Именно поэтому так важно, чтобы страну уважали и с ней считались. Именно такой и должна быть Великая Россия», — заключил Медведев.

Накануне российское Министерство иностранных дел сообщило, что партнеры РФ на заседании глав МИД группы G20 дали сигнал о неприемлемости изоляции России.

В тот же день корреспондент издания Focus Ульрих Райц заявил, что Россия успешно использовала свои козыри для того, чтобы смягчить действие санкций и побудить Запад к поддержанию конструктивного диалога. По его словам, Москва располагает тремя основными рычагами влияния на международное сообщество: речь идет об энергоснабжении, поддержке партнеров, готовности к мирным переговорам. Он считает, что санкции в экономике не помогли Западу добиться желаемого, так как союзники переоценили свои возможности по сокращению топливной зависимости от России. В итоге рестрикции принесли больше вреда своим авторам. В то же время РФ быстро адаптировалась к новым обстоятельствам.

Старший научный сотрудник Института международных отношений КНР Ян Сю в материале для Global Times 7 июля отметил, что G20 не стремится создавать новые геополитические конфликты, в связи с чем не собирается превращаться в антироссийское или антикитайское объединение. Кроме того, он выразил мнение, что многие страны не разделяют позицию западного блока, возглавляемого США.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля. В Кремле подчеркнули, что ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима.

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