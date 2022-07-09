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В Совбезе указали на изменение отношения стран к России

Медведев: с Россией в мире «стали считаться по-настоящему»
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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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В результате российской специальной операции по защите Донбасса с РФ в мире «стали считаться по-настоящему». Об этом 9 июля заявил в Telegram заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

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Он отметил, что кроме ранее объявленных президентом РФ Владимиром Путиным целей спецоперации есть еще одна задача, которая уже решена.

«С Россией стали считаться по-настоящему. Как с Советским Союзом. А в чем-то и серьезнее, судя по набору санкций», — написал он.

Зампред Совбеза подчеркнул, что недавно было иначе и вспомнил присутствие РФ в G8, когда российскую сторону не звали на встречу «Большой семерки».

По его мнению, когда «с тобой не считаются — дело плохо».

«Именно поэтому так важно, чтобы страну уважали и с ней считались. Именно такой и должна быть Великая Россия», — заключил Медведев.

Накануне российское Министерство иностранных дел сообщило, что партнеры РФ на заседании глав МИД группы G20 дали сигнал о неприемлемости изоляции России.

В тот же день корреспондент издания Focus Ульрих Райц заявил, что Россия успешно использовала свои козыри для того, чтобы смягчить действие санкций и побудить Запад к поддержанию конструктивного диалога. По его словам, Москва располагает тремя основными рычагами влияния на международное сообщество: речь идет об энергоснабжении, поддержке партнеров, готовности к мирным переговорам. Он считает, что санкции в экономике не помогли Западу добиться желаемого, так как союзники переоценили свои возможности по сокращению топливной зависимости от России. В итоге рестрикции принесли больше вреда своим авторам. В то же время РФ быстро адаптировалась к новым обстоятельствам.

Старший научный сотрудник Института международных отношений КНР Ян Сю в материале для Global Times 7 июля отметил, что G20 не стремится создавать новые геополитические конфликты, в связи с чем не собирается превращаться в антироссийское или антикитайское объединение. Кроме того, он выразил мнение, что многие страны не разделяют позицию западного блока, возглавляемого США.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля. В Кремле подчеркнули, что ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима.

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