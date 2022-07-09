Мужчина ограбил прохожего в Мурманске

21-летний житель Мурманска заявил в полицию после ограбления на улице Зои Космодемьянской. Об этом в субботу, 9 июля, сообщает ИА «Би-порт».

По словам потерпевшего, мимо него проходил мужчина, который неожиданно остановил его и заставил отдать рюкзак. В рюкзаке был пауэрбанк, два мобильных телефона и кошелек. Ущерб составил 16,5 тыс. рублей. Злоумышленник с места происшествия скрылся.

Ограбленный смог описать приметы преступника. Подозреваемого нашли и задержали. Им оказался 34-летний неработающий житель Мурманска, ранее судимый за кражу. У мужчины изъяли похищенные вещи, при этом денег при нем не оказалось. Возбуждено уголовное дело.

В мае серийного угонщика велосипедов задержали в Волгоградской области. Мужчину подозревают в причастности к краже 16 транспортных средств.