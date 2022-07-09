Мужчина утонул в реке в Тамбовской области

В реке Цне в Тамбовской области утонул мужчина. Об этом сообщает «Онлайн Тамбов.ру».

Инцидент произошел возле улицы Речной. Как отметили в региональном управлении МЧС, на месте происшествия работали 10 человек и четыре единицы техники, в том числе один спасатель и одна спецмашина.

Другие подробности не приводятся.

7 июля стало известно, что в Находке утонула десятилетняя девочка. По информации правоохранителей, ребенок с разрешения родителей отправился к водоему с подругой и ее отцом. Во время купания она спрыгнула с матраса, но не смогла выбраться самостоятельно из воды. Прокуратура проводит проверку.