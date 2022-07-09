В Рязанской области спрогнозировали грозу

В воскресенье, 10 июля, в Рязанской области ожидается гроза и дождь. Температура воздуха при этом прогреется до 32 градусов. Об этом сообщило региональное управление МЧС.

Синоптики также спрогнозировали переменную облачность, отмечает 62INFO.ru

«Местами пройдут кратковременные дожди, днем в отдельных районах будет гроза. Ветер обещают со скоростью от 6 до 11 м/с, при грозе порывы усилятся до 17 м/с», — говорится в сообщении.

Ночью температура воздуха составит от +13 до +18 градусов.

7 июля в результате разгула стихии затопило станцию метро «Павелецкая» в Москве. Кроме того, сильнейший ливень снес дорожные ограждения и повалил деревья, в результате чего пострадал один человек.