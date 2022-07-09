Более 35 млн однолетних цветов высадили в Москве

В Москве высадили более 35 млн однолетних цветов, они украсили скверы, парки, бульвары и площади. Об этом 9 июля говорится на сайте правительства российской столицы.

Чаще всего на клумбах мегаполиса встречаются петуния, бегония, тагетес, цинерария и колеус, рассказала главный агроном ГБУ «Озеленение» Елена Назарова. По ее словам, эти цветы не только красивы, но и хорошо выдерживают перепады температур и кратковременную засуху,

«Однолетние растения выращивают по определенной технологии, которая позволяет получить здоровую и крепкую рассаду», — отметила специалист.

Петуния стала одним из самых популярных однолетников благодаря расцветке и неприхотливости. Однолетняя бегония очищает воздух от пыли, болезнетворных микробов и бактерий. В этом году высадили около 7,5 млн этих цветов.

Тагетесы, более известные как бархатцы, любят из-за яркости и неприхотливости. В этом году их высадили 7 млн.

Популярностью в московских цветниках пользуется и цинерария приморская — травянистое растение с оригинальной расцветкой и формой листьев, слегка пушистых и похожих на дубовые.

Колеус также нередко высаживают для оформления клумб — в этом году в Москве посадили два этих растений. Сорта колеуса бывают разных цветов: зелеными, бордовыми, вишневыми, красными, розовыми и желтыми.

В середине мая министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин рассказал, что города региона украсили миллионы цветов. Увидеть яркие клумбы можно на городских площадях, а также в парках и скверах.

Полюбоваться яркими цветниками в Подмосковье можно будет до осени. Всего на территории региона насчитывается 4 тыс. цветников площадью 240 тыс. кв. м.