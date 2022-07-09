Тело мужчины нашли в Оке в Рязани

Тело мужчины нашли в реке Оке в Рязани. Об этом в субботу, 9 июля, сообщает РИА «7 новостей» со ссылкой на региональное управление МЧС.

Тело достали из воды в 9:55 сотрудники дежурной службы центральной спасательной станции Рязани. Труп находился в месте, неприспособленном для купания.

7 июля стало известно, что в Находке утонула десятилетняя девочка. По информации правоохранителей, ребенок с разрешения родителей отправился к водоему с подругой и ее отцом. Во время купания она спрыгнула с матраса, но не смогла выбраться самостоятельно из воды. Прокуратура проводит проверку.