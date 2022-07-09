Часть Севастополя осталась без электроснабжения после отключения подстанции

Центральная часть Севастополя и часть окраин города днем 9 июля осталась без электроснабжения после отключения подстанции «Севастополь». Об этом сообщили в правительстве города.

Отмечается, в центре города встали троллейбусы и отключились некоторые светофоры.

В правительстве рассказали, что на сетях в «Крымэнерго», на подстанции «Севастополь» произошла авария. Причины отключения устанавливаются, проводится постепенное подключение потребителей.

16 июля прошлого года жители сразу нескольких домов в Колпинском районе Санкт-Петербурга в результате коммунальной аварии остались без электричества и водоснабжения. Инцидент произошел на улице Веры Слуцкой. По предварительным данным, причиной отключений стал прорыв трубы с горячей водой.