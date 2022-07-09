В Rebelión выявили десять лживых заявлений саммита НАТО

НАТО отвечает за развязывание войн и расширение военно-промышленного комплекса. Кроме того, на саммите альянса, прошедшем в Мадриде в конце июня, прозвучали десять лживых заявлений, пишет 9 июля издание Rebeliоn.

По мнению обозревателя Рафаэля Сильвы, лживым является заявление организации о ее оборонительном характере, так как НАТО всегда делало ставку на военную эскалацию.

Также ложным является утверждение о том, что у российского лидера Владимира Путина империалистические планы.

«Говорить, что у Путина экспансионистские устремления, — абсолютная ложь», — полагает автор материала.

Он напомнил, что с 1949 года альянс расширялся, окружая Россию.

Ложным является и тезис о сплоченности союзников по альянсу и то, что Россия названа главной угрозой НАТО.

Как продолжил автор, Китай не является вызовом ценностям НАТО.

«Неужели никто не понимает серьезность таких заявлений? Разве непонятно, что это враждебные и провокационные заявления?» — задался он вопросом.

Кроме того, заявление о том, что НАТО защитит каждый сантиметр своей территории, звучит не только лживо, но и агрессивно. Его цель — запугивание.

Также обозреватель назвал лживым обсуждение странами — участницами НАТО климатических изменений, поскольку Пентагон несет большую ответственность, чем другие страны мира, за выброс парниковых газов.

Утверждение о том, что НАТО намерено бороться с террористическими группировками и угрозой миграции, также ложно.

«На протяжении нескольких сотен лет колониальной и неоколониальной политики эти страны не только расхищали природные ресурсы (а в прошлом отнимали еще и культурное наследие), но и для эффективности процесса провоцировали напряженность, свергали правительства и постоянно вмешивались во внутреннюю политику», — отметил он.

Заявления НАТО об увеличении оборонного бюджета до 2% ВВП стран-участниц также лживы, уверен журналист. Он отметил, что председатель правительства Испании Педро Санчес пообещал сделать это в ближайшие десять лет, однако лидеры партий страны уже заявили о необходимости создания новых школ, больниц и меньше танков.

«Мы живем в более опасном и непредсказуемом мире», — стало самым циничным заявлением НАТО, прозвучавшим на саммите.

Политики, по вине которых мир становится опаснее, рассуждают о его безопасности, обратил внимание журналист.

«Именно такие структуры, как НАТО, несут ответственность за войны, вооруженную эскалацию, расширение военно-промышленного комплекса и появление в мире такой сильной ненависти, страданий, голода, насильственных перемещений, опустошенности и разрухи», — заключил автор публикации.

29 июня альянс принял новую стратегическую концепцию, в которой Россия названа самой значительной и прямой угрозой безопасности членов НАТО и миру и стабильности в Евро-Атлантическом регионе». Члены организации обвинили РФ в ситуации на Украине, разрастании энергокризиса и проблемах с продовольствием.

Высшей гарантией безопасности НАТО назвали стратегические ядерные силы. Этот пункт вошел в новую стратегическую концепцию Североатлантического альянса.

В ответ президент России Владимир Путин назвал НАТО рудиментом холодной войны. Он также отметил, что высказывание генерального секретаря блока Йенса Столтенберга о подготовке альянса к противостоянию с Россией с 2014 года не является новостью для Москвы.