В Алтайском крае началась уборка урожая

Уборка урожая началась в Алтайском крае. Об этом в субботу, 9 июля, сообщает altapress.ru.

Сейчас хозяйства собирают картофель, капусту, кабачки и редис. Так, первую копку скороспелого картофеля сделали в хозяйстве Валерия Черенкова в Первомайском районе. В Рубцовском районе собирают кабачки и капусту всех видов. В Угловском районе собрали редис.

Сбором урожая в ближайшее время планируют заняться еще два хозяйства в Первомайском районе и одно в Кытмановском.

Свежий урожай вскоре появится на полках в торговых сетях и на рынках, отмечается в материале.

Ранее, 7 июля, сообщалось, что в Краснодарском крае аграриям удалось собрать первый миллион тонн пшеницы. Уборка зерновых проведена примерно на 20% посевных площадей.