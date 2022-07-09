В Самаре загорелся дом

В Самаре произошел пожар в доме. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС 9 июля.

Как уточняет НИА «Самара», инцидент произошел в ночь на субботу, 9 июля, в 1:15. Загорелся дом № 54 в Ташкентском переулке. Площадь пожара составила 300 кв. м.

В тушении было задействовано девять единиц техники и 32 пожарных.

В результате инцидента никто не пострадал. По словам очевидцев, в доме никто не живет.

Ранее, 7 июля, сообщалось, что на территории Кетченеровского района Калмыкии во время маршрутного рейса загорелся двухэтажный пассажирский автобус с людьми в салоне. Никто не пострадал.