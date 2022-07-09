Карта спецоперации на Украине 9 июля

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 9 июля можно в материале «Известий».

Как сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, за сутки ударами российской авиации в Днепропетровской области уничтожены боевики группировки «Торнадо». Кроме того, в районе населенного пункта Березнеговатое Николаевской области были уничтожены свыше 75 националистов и около 30 единиц бронетанковой и автомобильной техники. Также были сбиты два украинских Су-25 в Николаевской области.

ВС РФ уничтожили в районе пункта Часов Яр американские гаубицы, из которых велся обстрел Донецка.

24 февраля Россия объявила о начале спецоперации о защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе.

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